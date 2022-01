Piemonte: l'assessore ai Trasporti, in programma l'eliminazione delle barriere architettoniche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ferrovie ha programmato l'eliminazione delle barriere architettoniche dalle stazioni piemontesi. Lo ha annunciato l'assessore ai Trasporti del Piemonte Marco Gabusi nel Consiglio regionale odierno, rispondendo all'interrogazione presentata da Maurizio Marello (Pd), dove si chiedeva la situazione dell'accessibilità nelle stazioni ferroviarie e i treni della Regione. "La società si è attivata attraverso una specifica programmazione finalizzata al miglioramento dell’accessibilità alle stazioni per le persone diversamente abili. Ma anche attraverso un piano di investimenti per l’eliminazione di tutte le barriere architettoniche non solo per la stazione albese ma per l’intero comparto regionale - ha continuato Gabusi -. (segue) (Rpi)