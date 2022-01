Piemonte: peste suina africana, la Regione si appella al governo e all'Europa, le associazioni di categoria protestano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Aumentano le preoccupazioni negli allevamenti Piemontesi dopo la scoperta, in pochi giorni, di tre casi di peste suina africana che ha colpito tre cinghiali nell'Alessandrino. La Regione ha chiesto l'intervento del governo e dell'Europa sul tema. E qualche decisione potrebbe essere già presa a partire da oggi. "Come in più occasioni richiesto ai ministeri competenti dal Piemonte, insieme a tutte le altre regioni, è necessario che le istituzioni preposte riprendano definitivamente in mano la legge 157/92 per adeguarla alle esigenze attuali con una riforma radicale della legge sulla fauna selvatica - hanno affermato il presidente della Regione Alberto Cirio e l’assessore all’Agricoltura Marco Protopapa -. Con le norme attuali e la carenza di personale per il controllo non si è più in grado di contrastare il fenomeno di proliferazione dei cinghiali. L'attenzione sul tema deve esserci ad ogni livello, anche a quello europeo". (segue) (Rpi)