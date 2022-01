Piemonte: peste suina africana, la Regione si appella al governo e all'Europa, le associazioni di categoria protestano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intanto, le associazioni di categoria continuano ad accusare la Regione di immobilismo. L'ultima in ordine cronologico è Coldiretti Asti che ha sottolineato come "sia stata più volte evidenziato il rischio della diffusione della peste suina africana attraverso i cinghiali, e la necessità della loro riduzione sia numerica che spaziale attraverso le attività venatorie, le azioni di controllo della legge 157/92 articolo 19 e le azioni programmabili nella rete delle aree protette - ha affermato il presidente Marco Reggio - . E' evidente che l'azione Regione sia stata fino ad ora fallimentare per quanto riguarda il contenimento della fauna selvatica. Nonostante le nostre indicazioni sul tema, non abbiamo mai ricevuto nessun segnale di apertura. Ora serve urgentemente un tavolo di lavoro costruttivo", ha concluso. (Rpi)