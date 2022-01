Scuola: a Grugliasco le assenze per quarantena le inseriscono i genitori via web

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'emergenza contagi e quarantene da Covid ha spinto il comune di Grugliasco a correre ai ripari facendosi aiutare dalle nuove tecnologie. Così da oggi in poi, le assenze per quarantena verranno segnalate direttamente dai genitori attraverso il portale web o l'app dedicati del servizio scolastico. Lo ha annunciato il comune Piemontese in un comunicato stampa. L'obiettivo è quello di ridurre le difficoltà legate alla disomogeneità delle quarantene, che rende di fatto quasi possibile la gestione centralizzata delle assenze. (Rpi)