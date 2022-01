Piemonte: online il bando per la concessione dei patrocini onerosi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul sito del Consiglio regionale è disponibile il bando per la concessione dei patrocini onerosi per il 2022. Possono richiederlo le realtà che organizzano eventi volti a favorire la promozione e la valorizzazione del territorio piemontese in ambito culturale, formativo, scientifico, sociale, sportivo e turistico-promozionale, anche realizzati in modalità virtuale, senza scopo di lucro. La previsione di spesa complessiva deve essere superiore ai mille euro e inferiore ai 50 mila euro. Le due scadenze sono il 1 aprile e il 23 settembre, in base al periodo di svolgimento dell'evento. (Rpi)