Piemonte: anche il Consiglio regionale sceglie lo streaming per combattere i contagi Covid

- Anche il Consiglio regionale del Piemonte si riunirà in streaming. Lo ha stabilito la conferenza dei capigruppo, dopo aver osservato l'evolversi della situazione pandemica. Nella seduta di domani si voterà per il rinnovo dell'Ufficio di presidenza e per la scelta dei delegati regionali per l'elezione del Presidente della Repubblica. Si svolgeranno entrambe tramite sistema remoto. "Abbiamo adottato questo sistema che utilizzerà la posta elettronica certificata personale di ciascun consigliere per garantire la segretezza del voto - ha affermato il presidente Stefano Allasia - , ma anche la possibilità di esprimersi a chi risultasse positivo a un tampone", ha concluso.(Rpi)