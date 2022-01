Sassoli: De Luca, Italia perde importante punto di riferimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Profondo cordoglio e tanta commozione per la scomparsa di David Sassoli. L’Italia perde un riferimento importante, che ha saputo guidare in maniera autorevole il Parlamento europeo in anni incerti e difficili. È stato un convinto europeista, molto attento al dialogo con le giovani generazioni. Lo ricordiamo anche come un grande professionista dell’informazione, tra i volti più noti del Tg1, sempre libero e autonomo. Le nostre condoglianze alla moglie, ai figli e a tutti i suoi cari". Lo ha dichiarato sulla sua pagina Facebook il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. (Ren)