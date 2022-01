Piemonte: Coldiretti, nel 2021 un milione di arrivi in meno in agriturismo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sicuramente i dati portano ad una evidente difficoltà per il comparto che ha visto dei momenti favorevoli durante il periodo della primavera-estate, ma che con il risalire dei contagi ha, nuovamente, subito una battuta d'arresto – ha affermato Stefania Grandinetti presidente di Terranostra Piemonte -. L'agriturismo, comunque, svolge un ruolo centrale per la vacanza made in Piemonte, perché contribuisce in modo determinante al turismo di prossimità. La spinta verso un turismo 'sicuro', ha portato le strutture agrituristiche ad incrementare l'offerta di attività che vanno ad aggiungersi ai servizi innovativi per diverse tipologie di persone: dagli sportivi ai nostalgici, dai curiosi agli ambientalisti fino a chi apprezza la cucina della tradizione. Inoltre, le strutture agrituristiche svolgono anche un importante ruolo di presidio ambientale del territorio e della biodiversità". (segue) (Rpi)