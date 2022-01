© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Brondelli conclude facendo un appello alle istituzioni: "Il nostro appello è di mettere in atto tutte le soluzioni possibili per risolvere i problemi pratici ed evitare che le giuste misure per contrastare l'emergenza sanitaria impattino con le necessità delle imprese agricole di garantire continuità produttiva e pertanto alimenti per tutta la popolazione". (Rpi)