Napoli: hub vaccinali allestiti in 17 istituti scolastici

- "L'amministrazione comunale, su volontà del sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, e dell'assessore alla Scuola, Maria Filippone, sta lavorando su vari fronti per rafforzare la sicurezza degli studenti negli istituti scolastici cittadini". Lo ha dichiarato in una nota il Comune di Napoli che poi ha proseguito: "Il Comune, insieme all'Asl Napoli, ha predisposto un primo elenco di scuole in cui verrà allestito un hub vaccinale. Di seguito l'elenco di 17 istituti comprensivi aderenti all'iniziativa: Cortese, Di Giacomo, Risorgimento, Bracco, Sarria-Monti, Minniti, Falcone, Aliotta, Vanvitelli, Gabelli, Radice-Sanzio-Ammaturo, Cimarosa-Della Valle, Borsellino, Piscicelli, Russo-Solimena, Nevio e Scherillo". (Ren)