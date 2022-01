Scuola: Gallo (M5s), adesso De Luca smetta di far confusione coi suoi show

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se De Luca la smettesse con i suoi teatrini ed i suoi show in cerca solo di consenso forse si riuscirebbe a seguire una linea meno caotica nonostante il già difficile contesto che stiamo attraversando". Lo ha dichiarato il deputato del m5s Luigi Gallo sulla sentenza del tar che sospende l'ordinanza di De Luca: "Con lui la scuola ne risente e a soffrirne sono in primis gli studenti. Ora grazie a lui e al suo continuo generare confusione gli istituti dovranno riprogrammare l'ennesimo piano di ripartenza della scuola dopo le festività natalizie. La situazione è complessa e ci vuole collaborazione. Il m5s sta chiedendo al governo più risorse per la scuola, un miglior tracciamento che dipende dalla regione e un piano di fornitura di fpp2 che arriverà con il prossimo Cdm. Ci sono ritardi del governo che anche il parlamento e il M5s sta denunciando senza però coinvolgere famiglie e scuole in un conflitto senza senso". (Ren)