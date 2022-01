Torino: quarantena Covid, oggi ridotte 500 corse Gtt per la mancanza di autisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono state circa 500 (il 4,5 per cento di quelle programmate, che sono in tutto 11 mila) le corse ridotte da Gtt a Torino oggi a causa della mancanza di autisti per contagi e quarantene da Covid-19. Lo ha annunciato la stessa azienda in una nota stampa. Una piccola parte di queste assenze è anche legata alla mancanza di Green Pass, ma l'Azienda dei trasporti di Torino fa sapere che si tratta di "una parte marginale dei dipendenti". Gtt ha spiegato che "questo risultato è stato frutto anche di interventi specifici sulle linee in sofferenza che Gtt ha messo in campo, per ridurre al minimo le ricadute legate alle assenze, a partire dall’inserimento di mezzi di supporto quando possibile". (segue) (Rpi)