Torino: quarantena Covid, oggi ridotte 500 corse Gtt per la mancanza di autisti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Azienda ha fatto notare poi che "la circolazione delle persone non è ripartita a pieno regime: ad esempio gli universitari sono in Dad. E per questo oggi la metropolitana ha toccato punte del 65 per cento di capienza disponibile contro l'80 per cento di dicembre. Continueremo a monitorare la situazione e ad assumere, se necessario, i provvedimenti del caso che saranno comunicati attraverso il nostro sito e i canali social", ha concluso. (Rpi)