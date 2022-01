Covid: in Piemonte tampone gratuito per quarantene, partono le preadesioni per i non vaccinati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Piemonte corre ai ripari per affrontare la nuova doppia emergenza legata al Covid, con da un lato l'aumento esponenziale dei contagi e delle quarantene e dell'altro il numero di non vaccinati dal Coronavirus. Nel primo caso la Regione ha previsto da lunedì 17 gennaio la gratuità del tampone antigenico per chi deve uscire dall'isolamento e la quarantena da Covid-19. La misura varrà anche per le farmacie e le strutture private. (segue) (Rpi)