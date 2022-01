Terra dei fuochi: controlli e sanzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'ambito delle operazioni per il contrasto dell'abbandono dei rifiuti nella Terra dei fuochi, nel comune di Capua (Ce) il 7 gennaio nelle località e nei siti in cui abitualmente vengono abbandonati e quindi conferiti in modo illecito i rifiuti sul territorio, sono state controllate 2 attività imprenditoriali e commerciali e ne sono state sequestrate 2, 6 persone identificate di cui 4 denunciate e 2 sanzionate, 1.350 mq di aree sequestrate, 12 veicoli controllati e sequestrati, 50 mc di rifiuti sequestrati. Sanzioni comminate pari a 101.408,00 euro.(ren)