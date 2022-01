Torino: assolto l'ex pm Padalino dalle accuse di corruzione in atti giudiziari e abuso d'ufficio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Procura di Milano ha deciso di assolvere l'ex pm di Torino Andrea Padalino dalle accuse di corruzione in atti giudiziari e abuso d'ufficio. Secondo l'accusa Padalino avrebbe fatto parte di un giro di presunti "favoritismi" e avrebbe commesso "atti contrari ai doveri d'ufficio". Ad esempio, Padalino avrebbe "supportato un persona imputata per vari reati connessi allo sfruttamento della prostituzione, ricevendo in cambio soggiorni e cene tra il 2015 e il 2016". Questa e altre accuse sono cadute oggi con l'assunzione con rito abbreviato. (Rpi)