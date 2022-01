Vaccino: Confagricoltura Alessandria su obbligo, misura utile ma va portata a livello europeo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'introduzione dell'obbligo vaccinale per i lavoratori ultracinquantenni è un provvedimento importante per arginare il Covid, ma deve essere analizzato in un contesto più ampio per garantire gli equilibri utili all'avvio della prossima stagione dei raccolti. Lo ha affermato in un comunicato stampa il presidente di Confagricoltura Alessandria Luca Brondelli. "Tra poche settimane si avvierà la stagione dei primi raccolti e le aziende agricole attendono l'arrivo di lavoratori extracomunitari, ma sono ancora molte le questioni aperte che, a nostro avviso, devono trovare un equilibrio in ambito internazionale - ha continuato Brondelli -. Il Super green pass per gli over 50 è una di queste, così come il riconoscimento dei diversi vaccini somministrati extra Ue". (segue) (Rpi)