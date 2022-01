Comuni: online decreto 450 milioni per messa in sicura di edifici e territorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono state definite con un decreto in corso di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale le modalità di presentazione delle domande per richiesta di contributi relative all’annualità 2022, da parte dei Comuni per realizzare interventi di messa in sicurezza degli edifici e del territorio. Lo rende noto il ministero dell’Interno, precisando che le risorse complessive ammontano a 450 milioni di euro. Le richieste di contributo da parte dei Comuni dovranno avvenire con modalità telematica, tramite la piattaforma di Gestione delle linee di finanziamento (Glf), integrata nel sistema di Monitoraggio delle opere pubbliche (Mop) entro le ore 23:59 del 15 febbraio 2022. Ciascun ente può presentare richiesta di contributo per una o più opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio e non può chiedere contributi di importo superiore al limite massimo di 1.000.000 di euro per i Comuni con una popolazione fino a 5 mila abitanti, di 2.500.000 di euro per i Comuni con popolazione da 5.001 a 25 mila abitanti e di 5.000.000 di euro per i Comuni con popolazione superiore a 25 mila abitanti. (segue) (Com)