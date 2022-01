Piemonte: allontanamento zero, oltre 300 emendamenti da parte delle opposizioni in consiglio regionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questo articolo, in particolare, intende “tutelare il diritto del minore a crescere nell’ambito della propria famiglia d’origine”, fatte salve le situazioni nelle quali, a protezione degli stessi minori, si renda necessario un allontanamento giudiziario o amministrativo, rimuovendo gli ostacoli che si frappongono alla sua realizzazione anche attraverso un’opera di sostegno sociale, psicologico ed economico, ai genitori e, in mancanza di essi, ai parenti entro il quarto grado nelle condizioni di assumersi la responsabilità del minore”. Sono intervenuti soltanto i consiglieri di opposizione, che hanno criticato per vari aspetti il provvedimento presentato dalla giunta. Per il Pd, oltre Canalis, Domenico Rossi, Raffaele Gallo, Domenico Ravetti, Alberto Avetta e Diego Sarno. Poi anche Francesca Frediani (M4o) e Sarah Disabato (M5s). (Rpi)