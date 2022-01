Napoli: ambasciatrice dell'India ricevuta dal sindaco Manfredi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione delle celebrazioni del "Vishwa Hindi Divas 2022", la giornata internazionale della lingua Hindi, l'Università degli studi di Napoli "L'Orientale" e l'associazione Sakshi hanno ospitato l'ambasciatrice dell'India in Italia, Neena Malhotra, come ospite d'onore a Napoli. Subito prima dell'inizio dell'evento, l'ambasciatrice Neena Malhotra è stata ricevuta dal sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, a Palazzo San Giacomo. Ad aprire l'incontro e a dare il benvenuto per il Vishwa Hindi Divas 2022, a Palazzo Corigliano di Napoli, è stato il rettore Roberto Tottoli. L'ambasciatrice Malhotra ha aperto il suo discorso concentrandosi sull'importanza della lingua Hindi e ha ringraziato l'Università Orientale di Napoli per l'impegno nella diffusione della conoscenza della lingua e della cultura Hindi. Ad intervenire subito dopo è stato il professor Francesco Sferra, presidente del centro studi del Sud est asiatico dell'Orientale, parlando del suo ruolo personale e su quello dell'Università, e spiegando i rapporti storici che intercorrono tra l'India e l'Orientale di Napoli. La professoressa Stefania Cavaliere ha poi colto l'occasione per salutare e ringraziare i presenti e soprattutto l'ambasciatrice Neena Malhotra. A concludere il benvenuto è stata infine Mita Shenoy, che ancora una volta ha voluto ringraziare e omaggiare l'ambasciatrice Neena Malhotra e tutti i suoi alunni. L'evento è proseguito poi con diverse performances da parte degli alunni che tra canzoni, poesie e dibattiti personali hanno deliziato e omaggiato l'ambasciatrice Malhotra e tutti gli spettatori.(Ren)