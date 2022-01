Sardegna: Chessa, non solo sport, anche cultura indispensabile per rilanciare sistema produttivo isolano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nonostante il perdurare dell'emergenza sanitaria, prosegue la programmazione della Regione per la promozione turistica dell'Isola. Perciò, ho accettato di incontrare i rappresentanti dei maggiori festival jazz che da anni si svolgono in Sardegna, condividendo con loro l'opportunità di realizzare un progetto di crescita anche in quel settore, con l'obiettivo di promuovere il territorio attraverso il grande jazz, puntando a intercettare i tanti appassionati e a costruire uno strumento di richiamo turistico anche in ambito internazionale". Lo ha detto l'assessore regionale del Turismo, Gianni Chessa, al termine dell'incontro di questa mattina, durante il quale si è parlato del progetto "Sardegna isola del jazz". "Anche la cultura rappresenta un mercato che la Sardegna non può e non deve sottovalutare, soprattutto perché può contribuire alla destagionalizzazione dei flussi - ha aggiunto Chessa -. La Regione crede fortemente in questi progetti, sulla falsariga dei grandi eventi che stanno trasformando la Sardegna nell'isola dello sport, con un importante ricaduta di presenze nel settore turistico e di vantaggi concreti per l'intero sistema produttivo isolano. E' necessario valorizzare le migliori esperienze per presentare offerte di qualità del prodotto Sardegna". (segue) (Rsc)