Sardegna: Chessa, non solo sport, anche cultura indispensabile per rilanciare sistema produttivo isolano (2)

- "E' stata anche l'occasione per ribadire alcuni concetti relativi alla sentenza del Tar sul 'click day' per le manifestazioni culturali e di spettacolo. La Regione, seguendo il contenuto della sentenza, dovrà realizzare un altro bando per l'assegnazione delle risorse, ma non la considero una sconfitta - ha proseguito l'esponente dell'esecutivo regionale sardo -. Bensì, è stata confermata la mia iniziale volontà e la regolarità del primo provvedimento, poi modificato su richiesta del mondo associazionistico, che rispondeva ai criteri della legge 7 sulla promozione turistica delle manifestazioni. Il danno, purtroppo, l'hanno subito le associazioni, anche quelle che hanno presentato il ricorso, perché c'era il mio concreto impegno, destinando maggiori risorse finanziarie, a far scorrere la graduatoria, così da ampliare, da 33 a 65, la platea dei beneficiari del contributo. Oltre questo aspetto, restano i toni di qualche protagonista della vicenda che sono andati sopra le righe e che, visti anche i magri risultati ottenuti per l'intero mondo delle associazioni, si sono rivelati inutili ed eccessivi". (Rsc)