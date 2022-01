Covid: in Piemonte boom di ricoveri nei reparti ordinari, diminuiscono i pazienti in terapia intensiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da un lato crescono di ben 121 unità i ricoveri nei reparti ordinari. Dall'altro si riducono i posti letto occupati in terapia intensiva: ora sono 140 (-5 rispetto a ieri). Sono queste le due facce dell'emergenza Covid in Piemonte, raccontate oggi dai numeri dell'Unità di crisi della Regione. I nuovi casi sono 8.571, pari al 13,5 per cento dei tamponi eseguiti. Di questi positivi, 7.022 sono asintomatici (l'81,9 per cento). Crescono ancora i decessi: la Regione ne segnala 13, di cui 7 avvenuti oggi. Moltissimi i guariti, che oggi sono a quota 5.535. (Rpi)