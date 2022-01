Piemonte: contagi e quarantene nel settore ferroviario, cancellazioni pianificate e corse bus alternative

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La situazione dei contagi e delle quarantene mette in difficoltà anche il servizio ferroviario. In Piemonte Trenitalia, in accordo con la Regione Piemonte e l'Agenzia per la mobilità piemontese, ha predisposto un programma di cancellazioni pianificate, predisponendo allo stesso tempo, nella maggior parte dei casi, delle corse bus sostitutive per ridurre il più possibile i disagi. Lo annuncia un comunicato stampa dell'Agenzia della mobilità piemontese. Gli aggiornamenti sulle tratte ferroviarie e le possibili corse bus sostitutive verranno segnalati di volta in volta sul sito ufficiale di Trenitalia. (Rpi)