Torino: Coldiretti, basta usare agricoltura come capro espiatorio per inquinamento aria

- L'agricoltura non può essere responsabile del peggioramento della qualità dell'aria che, da settimane, sta nuovamente ammorbando Torino. Per una ragione molto semplice In questo periodo dell'anno l'agricoltura è praticamente ferma. È assolutamente ridicolo, per un'area urbana tra le più trafficate d'Italia, cercare nell'agricoltura il capro espiatorio dell'inquinamento dell'aria di Torino. Lo ha affermato in una nota stampa il presidente di Coldiretti Torino Sergio Barone. "Se si esclude la normale vita delle mucche e dei maiali nelle stalle, non ci sono concimazioni, a parte qualche agricoltore che si porta avanti col lavoro spargendo naturalissimo letame, concime principe dell'agricoltura sostenibile che accompagna la produzione di cibo fin dagli albori dell'agricoltura neolitica, cioè da 5 mila anni". (segue) (Rpi)