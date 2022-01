Torino: Coldiretti, basta usare agricoltura come capro espiatorio per inquinamento aria (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Barone ha poi sottolineato che "nel suo ultimo rapporto, l'Ispra, braccio tecnico del ministero della Transizione Ecologica, ha indicato nel traffico e nelle emissioni industriali le prime cause di emissioni di gas serra. Ne è un esempio il peggioramento della qualità dell'aria dopo i miglioramenti registrati durante i lockdown del 2020: con le chiusure la qualità dell'aria è migliorata perché è crollato il traffico per il divieto degli spostamenti e per la didattica a distanza; questo mentre l'agricoltura e l'allevamento hanno continuato a funzionare a pieno regime per garantire i rifornimenti alimentari. Quando è tornato a crescere il traffico è tornato a crescere anche l'inquinamento da gas serra. (segue) (Rpi)