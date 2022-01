Comuni: online decreto 450 milioni per messa in sicura di edifici e territorio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nota chiarisce che non possono presentare la richiesta di contributo i Comuni che risultano beneficiari, per la graduatoria dell’anno 2021, dell’intero contributo concedibile per fascia demografica, mentre i Comuni che hanno ricevuto, per l’anno 2021, parte dell’intero contributo richiedibile per fascia demografica possono presentare una nuova istanza per l’importo non concesso e/o non richiesto. Il contributo erariale - specificano - può essere richiesto solo per la realizzazione di opere, non integralmente finanziate da altri soggetti, secondo un ordine di priorità che prevede la messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, poi la messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti, e infine la messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell'ente. Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito del dipartimento per gli Affari interni e territoriali – direzione centrale per la Finanza locale. (Com)