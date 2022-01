Torino: autisti in quarantena Covid, Gtt limita i potenziamenti dei mezzi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessora invita a vaccinarsi e sottolinea che la situazione di difficoltà è comune a tutti i settori: "In questi giorni si è parlato moltissimo di come far ripartire le scuole, considerando l'elevato numero di insegnanti e personale scolastico contagiato e le previsioni delle prossime due settimane. Sono state rese note riorganizzazioni del sistema ferroviario per lo stesso motivo. Si è posto l'accento sulla situazione ospedaliera, anche dal punto di vista del numero del personale sanitario positivo. I servizi essenziali sono duramente colpiti. Tutti. Sono ore di grande lavoro per riorganizzare i turni. Vi invito a seguire il sito e i social di Gtt che terranno tutti e tutte noi costantemente aggiornati. Non siamo ancora usciti dall'emergenza. Continuiamo ad essere prudenti e a vaccinarci", conclude. (Rpi)