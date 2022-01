Molise: gruppo M5s in Consiglio regionale indica Greco come "grande elettore"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo in Consiglio regionale del Movimento cinque stelle indicherà il capogruppo Andrea Greco quale "grande elettore", per l'elezione del presidente della Repubblica, in rappresentanza della minoranza. I tre delegati per la regione Molise saranno individuati a seguito della votazione in programma domani martedì 11 gennaio."Per il momento sento di dire solo grazie a questo instancabile gruppo di colleghi - il commento di Greco -. Cittadini laboriosi e appassionati con cui insieme continuiamo a coltivare l'obiettivo di cambiare in meglio la storia politica di questa terra. Attendiamo la votazione, nel mentre, per una questione di totale trasparenza nei confronti dei cittadini molisani, ritengo importante comunicare a tutti la decisione. Naturalmente mi riservo ulteriori considerazioni dopo il voto". (Gru)