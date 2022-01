Covid: la preside e presidente della V commissione Patriarca, scuole stanno facendo miracoli ma siamo sfiniti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le scuole stanno facendo i miracoli. Al momento non abbiamo comunicazione di defezioni di docenti. Ma siamo sfiniti e per questo alcuni miei colleghi arrivano a dire chiudiamo le scuole, che per un preside è la cosa peggiore che possa esserci. Io non lo direi mai e non ho firmato l’appello dei giorni scorsi, ma obiettivamente sul piano organizzativo le scuole fanno da sé, perché le indicazioni sono molto generiche. Lo ha affermato la preside dell'istituto comprensivo Tommaseo di Torino e la presidente della V commissione del consiglio comunale Lorenza Patriarca (Pd), commentando il difficile rientro a scuola a causa dell'esplosione dei contagi Covid. (segue) (Rpi)