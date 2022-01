Vaccino: la vicesindaca di Torino Favaro su vigili no vax, 11 sospesi e 4 in attesa di documentazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 11 gli agenti no vax della Municipale di Torino sospesi dal lavoro e altri 4 sono in fase di valutazione, in attesa della documentazione che attesta la somministrazione. Lo ha reso noto la vicesindaca di Torino Michela Favaro in una Commissione comunale sul tema, che si è tenuta questa mattina. Il documento discusso, presentato dal consigliere di opposizione Enzo Liardo (FdI), chiedeva di inserire i vigili non vaccinati in altre mansioni, per coprire i buchi di personale dell'amministrazione. (segue) (Rpi)