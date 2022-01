Napoli: albergo abusivo, sequestrato immobile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia municipale a Chiaia ha sequestrato un intero fabbricato in Via Carlo Poerio, nel cuore del quartiere Chiaia, per la realizzazione di opere edili in assenza di permesso di costruire finalizzato al cambio di destinazione d'uso dell'immobile stesso da residenziale ad albergo. Il sequestro è stato convalidato dall'autorità giudiziaria nell'ambito del procedimento penale instauratosi a carico del proprietario dell'immobile sequestrato. All'atto del sequestro e delle verifiche effettuate, gli agenti avrebbero appurato che l'attività era funzionante sulla scorta della presentazione di una Scia (segnalazione certificata di inizio attività) per affittacamere e il titolare veniva anche verbalizzato per aver consentito una capacità recettiva superiore a quella indicata nella Scia presentata Quest'ultima veniva dichiarata successivamente irricevibile dal competente ufficio comunale Suap proprio in virtù del sequestro. (Ren)