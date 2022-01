Vaccino: in Piemonte somministrate da inizio campagna oltre 1,6 milioni di terze dosi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 1,6 milioni attualmente le terze dosi di vaccino anti-Covid somministrate in Piemonte. Lo ha annunciato l’Unità di crisi della Regione in una nota stampa. Fino a ieri, la platea coperta era quasi del 70 per cento rispetto alle 2,4 milioni di persone che rientravano nella calendarizzazione delle somministrazioni. Ma, a partire da oggi, i giorni per maturare il richiamo si ridurranno da 150 a 120 giorni, aggiungendo così altre 250 mila persone, portando così il numero complessivo di persone pronte a ricevere la dose booster a quota 1 milione. (segue) (Rpi)