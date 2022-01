Covid: la preside e presidente della V commissione Patriarca, scuole stanno facendo miracoli ma siamo sfiniti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi all’appello mancano circa un centinaio di studenti, in media due per classe perché positivi al Covid o comunque in quarantena - ha continuato Patriarca - "esiste la paura del contagio: i bambini per la maggior parte non sono vaccinati. C’è il tema cruciale della mensa, dove nello stesso luogo abbiamo bimbi senza mascherina che mangiano. In quel momento, ci fosse in classe un positivo, il rischio che contagi i compagni esiste. Le mascherine Ffp2, Non sono ancora arrivate. Inizialmente il termine per segnalare il numero richiesto era il 4 di gennaio, poi è stato posticipato al 10. Finché non parte la segnalazione, non le inviano: noi ne avevamo già alcune. Le avevamo già comprate perché nelle scuole dell’infanzia i bambini non hanno la mascherine: le avevamo acquistate con i soldi che il ministero ci aveva dato per l’emergenza", ha concluso. (Rpi)