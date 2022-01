Torino: Confesercenti su quarantene Covid, rischio lockdown per negozi, 10 per cento costretti a chiudere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una parte del commercio rischia di fatto il lockdown. La nostra rapida indagine svolta su Torino e provincia mostra che il 30 per cento dei negozi hanno ridotto le attività e un altro 10 per cento è stato costretto a chiudere a causa di contagi e quarantene. A lanciare l'allarme è Confesercenti Torino per bocca del presidente Giancarlo Banchieri. "Purtroppo – ha continuato Banchieri -, con la pandemia in rapido avanzamento, è facile prevedere che questi numeri nelle prossime settimane si aggraveranno. Su questo tutti gli specialisti sono concordi: la riapertura delle scuole e la riprese piena delle attività e degli spostamenti dopo la pausa natalizia moltiplicheranno i casi. Il governo non ha varato nessun provvedimento di chiusura, ma una parte del commercio rischia un lockdown di fatto: date le note difficoltà legate ai tamponi, la chiusura può andare dai 7-10 giorni ai 20, con una perdita per le imprese non indifferente". (segue) (Rpi)