Torino: Confesercenti su quarantene Covid, rischio lockdown per negozi, 10 per cento costretti a chiudere (2)

- Banchieri propone quindi un'indennità per risolvere l'ennesima crisi del commercio legata al Covid: "Mentre i dipendenti che non lavorano hanno la normale copertura malattia garantita dall’Inps, il titolare che deve bloccare o ridurre l’attività non ha alcuna garanzia dal punto di vista economico: A tutti i danni provocati da quasi due anni di pandemia si aggiunge anche questo: non è dovuto ad alcun provvedimento formale di chiusura, ma deve essere in qualche modo preso in considerazione. Per questo proponiamo l’immediata istituzione di una ‘indennità di chiusura o di ridotta attività’ basata sulle certificazioni di positività rilasciate in questi casi". (Rpi)