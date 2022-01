Torino: autisti in quarantena Covid, Gtt limita i potenziamenti dei mezzi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La situazione di contagi e quarantene tra gli autisti, spinge l'Azienda dei trasporti torinese a limitare i potenziamenti dei mezzi. Lo ha annunciato Gtt in una nota stampa. Questa decisione è provvisoria, perché, come scritto dalla stessa Azienda dei trasporti, "la situazione è in continuo monitoraggio ed eventuali decisioni saranno rese note in tempo reale sul sito e i nostri canali social". Sulla faccenda è intervenuta anche l'assessora alla Mobilità Chiara Foglietta, che in un post su Facebook scrive: "Il virus corre molto velocemente e l'attenzione deve essere molto alta. E anche l'azienda trasporti Gtt si trova con una fetta importante di personale contagiato o in quarantena". (segue) (Rpi)