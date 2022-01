Agrigento: Papatheu (FI) su Scala dei Turchi, aumentare videosorveglianza, serve uno scatto in avanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “L’ennesimo scempio, vigliacco, al patrimonio siciliano. E’ ora di dire basta. Occorrono altre videocamere di sorveglianza”. Lo sottolinea, in una nota, la senatrice di Forza Italia e componente della commissione Territorio, Ambiente, Beni ambientali di palazzo Madama, Urania Papatheu, in merito all’atto vandalico contro la Scala dei Turchi, bene candidato a diventare Patrimonio mondiale, culturale e naturale dell’Unesco. “Serve uno scatto in avanti e ulteriori investimenti, considerato che la regione Sicilia ha già un sistema di videosorveglianza contro il dissesto idrogeologico, teso a monitorare anche gli eventi di calamità naturali. Basterebbe un ultimo sforzo per potenziare il sistema e controllare la presenza di ‘disumani’, perché di questo si tratta”, conclude la parlamentare azzurra. (Com)