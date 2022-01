Mafia: Salvini su assoluzione Lombardo, anni di umiliazioni che sentenza lenisce solo in parte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Anni di tritacarne e umiliazioni che la sentenza lenisce solo in parte, e che ci confermano l'importanza della battaglia per cambiare la giustizia: in primavera siamo certi che i referendum promossi dalla Lega con il Partito radicale incasseranno l'adesione convinta ed entusiasta dei siciliani". Lo scrive il leader della Lega, Matteo Salvini, in una lettera al quotidiano "La Sicilia", pubblicata oggi. Salvini commenta l’assoluzione dell’ex governatore Raffaele Lombardo e parla a 360 gradi dell’isola anche alla luce della legge di Bilancio. "Palermo avrà uno stanziamento extra da 2 milioni per intervenire sullo scandalo del cimitero di Santa Maria dei Rotoli, storica battaglia della Lega e su cui anche la magistratura ha aperto una inchiesta che coinvolge il sindaco Orlando - prosegue il senatore della Lega -. Confesso di essere sbalordito dal primo cittadino: non ha mosso un dito per evitare lo scandalo delle bare, ma in compenso si è costituito parte civile nel processo contro di me a proposito degli sbarchi. Come è noto, proprio a Palermo rischio fino a 15 anni di carcere per aver difeso i confini dell'Italia. Orlando si rassegni: lo rifarei e lo rifarò, perché sono convinto di aver fatto il mio dovere, anche se a sinistra sperano di farmi fuori per via giudiziaria e non elettorale". Il leader della Lega conclude: "La Lega c'è: nelle grandi sfide, dalla regione Siciliana fino a quella del governo Draghi, abbiamo scelto di non disertare. È sempre con questo spirito che stiamo insistendo per tagliare le bollette di luce e gas a famiglie e imprese, anche con il coraggio - in prospettiva - di valutare il nucleare pulito di ultima generazione. Ora siamo pronti per confermare in tutta l'Isola, con donne e uomini di valore, le nostre capacità amministrative". (Rin)