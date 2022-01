Campania: M5s, aprire ospedali a positivi Covid nel vallo di Diano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli esponenti del M5s hanno aggiunto: "Il presidio, inoltre, ha spazio a sufficienza e può essere facilmente isolata. L'impianto strutturale è già dotato di un laboratorio di analisi e di un reparto di radiologia". Quindi hanno affermato: "La struttura ospedaliera di Sant'Arsenio potrebbe in breve tempo affrontare i lavori e gli interventi necessari a renderla immediatamente operativa. Alleggerire quindi la pressione sanitaria, ma anche favorire una mobilità a tempi ridotti, poiché il presidio ospedaliero di Sant'Arsenio dista solo sei chilometri da Polla. Rappresenta un'opportunità concreta per creare un reparto Covid a bassa intensità con annesso centro vaccinale per garantire una più efficiente organizzazione. Il Vallo di Diano e l'alto Cilento scontano già problemi atavici dovuti al distanziamento dai centri urbani, a causa delle difficoltà di mobilità e di scarsa presenza di presidi sanitari di prossimità. Dobbiamo intervenire urgentemente, non possiamo mettere a rischio la salute pubblica", hanno concluso. (Ren)