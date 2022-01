Covid: in Piemonte 81 nuovi ricoveri e 17 decessi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Continua a correre la quarta ondata di Covid in Piemonte. In un giorno solo la Regione ha registrato 81 nuovi ricoveri, di cui 80 nei reparti ordinari e 1 nella terapia intensiva, portando il numero complessivo di posti letto occupati sopra quota 1.700. I nuovi casi sono invece 7.652, di cui 5.624 di positivi asintomatici (73,5 per cento). Il rapporto tamponi-casi è al 15,8 per cento. L'Unità di crisi della Regione ha inoltre segnalato 17 decessi di cui 1 avvenuto oggi. L'unico dato positivo riguarda i guariti, che oggi sono 3.691. (Rpi)