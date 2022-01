Piemonte: trovato cinghiale morto di peste suina africana, allarme dalle associazioni di categoria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La peste suina africana arriva in Piemonte. E' stata scoperta dall'istituto Zooprofilattico dell'Umbria e delle Marche dopo l'analisi di una carcassa di cinghiale trovata ad Ovada (Alessandria). Ora, dopo mesi di segnalazioni, le associazioni di categoria lanciano un ulteriore allarme sui rischi rispetto alla diffusione incontrollata della fauna selvatica. "Siamo fortemente preoccupati – hanno affermato Roberto Moncalvo presidente di Coldiretti Piemonte e Bruno Rivarossa delegato confederale -, gli interventi immediati ed urgenti, così come i controlli a tappeto sui cinghiali abbattuti, che da tempo chiediamo, devono ora sicuramente essere fatti e non bastano, di fronte ad uno spettro così grave e rischioso, solo i controlli eseguiti a campione, alla ricerca esclusivamente della Trichinella". (segue) (Rpi)