Covid: Iss, nel periodo 20 dicembre 2021-2 gennaio 2022 segnalati 934.886 nuovi casi

- "Durante il periodo 20 dicembre 2021-2 gennaio 2022 sono stati segnalati 934.886 nuovi casi, di cui 721 deceduti (tale valore non include le persone decedute nel periodo con una diagnosi antecedente al 20 dicembre). Forte il ritardo di notifica in quest’ultima settimana. In particolare il numero di casi notificati dalle regioni Calabria, Friuli-Venezia Giulia, Toscana e dalla Provincia autonoma di Bolzano risentono di un forte ritardo di notifica dovuto a difficoltà tecnico-organizzative e forte pressione sui servizi sanitari". E' quanto si legge nell'aggiornamento nazionale sull'epidemia Covid-19, a cura dell'Istituto superiore di sanità (Iss). (Rin)