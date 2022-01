Torino: L'Unione comuni montani chiede al sindaco metropolitano Lo Russo un vice di un piccolo comune (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo Russo scelga un consigliere eletto in un piccolo Comune. Non della prima cintura. Usciamo da qui, dalla cerchia urbana. È un segnale decisivo per 312 sindaci e amministrazioni comunali. Scegliamo la centralità dei territori. Smettiamola di chiamarli interni, marginali, piccoli borghi, estensioni di qualche quartiere bene della città dove divertirsi e dove avere il parco giochi di Torino. I territori e i Comuni sono il fulcro delle politiche territoriali dell'ex Provincia, del nord-ovest. Torino se ne accorga prima che sia troppo tardi", hanno concluso Colombero e Bussone. (Rpi)