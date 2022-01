Torino: Polo del '900, +11 per cento di presenze nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Polo del '900 chiude il 2021 con un +11 per cento di presenze rispetto al 2020. Lo annuncia lo stesso spazio culturale in un comunicato stampa. Ad aiutare i giorni di apertura, che nell'anno appena passato sono stati superiori al 2020 che è stato il periodo pandemico più complicato. Sono state 24.500 le persone che sono entrate al polo, e di queste, 10 mila hanno partecipare alle iniziative del complesso culturale. La struttura ha attratto l'interesse sopratutto dei più giovani: il 50 per cento di chi utilizza i servizi culturali di studio e biblioteca ha meno di 25 anni, mentre per gli eventi la partecipazione è del 37 per cento per gli under 35. (Rpi)