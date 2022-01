Piemonte: l'assessore alla Sanità su caso peste suina africana, attivate procedure emergenza con tempestività

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono in corso le riunioni con i servizi veterinari territorialmente competenti, le autorità di gestione forestale e con i settori ambientali e faunistico venatori. Come previsto dal Piano nazionale per le emergenze di tipo epidemico, è stato avviato l’insediamento delle Unità di crisi a livello locale, regionale e nazionale per l’adempimento delle azioni previste dal manuale operativo e dalle norme specifiche in materia. Lo ha affermato l'assessore alla Sanità del Piemonte Luigi Icardi in un comunicato stampa a seguito della scoperta del primo caso di peste suina africana in Regione, riscontrato in una carcassa di cinghiale ad Ovada (Alessandria). (segue) (Rpi)