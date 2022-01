Sardegna: parte oggi la campagna di screening dedicata agli studenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al via la campagna di screening rivolta agli studenti delle scuole primarie e secondarie della Sardegna, per la rilevazione di eventuali casi di positività al Covid-19 in vista della ripartenza dell'attività didattica al termine della pausa per le festività. Ieri mattina a Cagliari, al deposito della Protezione civile alla Fiera della Sardegna, è partita la distribuzione dei test antigenici ai Comuni e alle Asl. Le operazioni sono coordinate dalla Asl8 di Cagliari. Diversi i centri dell'isola in cui è già partito il monitoraggio su base volontaria grazie alla collaborazione dei sindaci. Nell'area dell'Asl 8, dove il bacino conta 77 mila studenti, saranno impiegati 70 operatori sanitari, medici e personale amministrativo. Questi gli appuntamenti definiti per l'area del Sud Sardegna: a Cagliari sono state indicate quattro sedi operative oggi, sabato 8 gennaio, dalle 12 alle 18 e domenica 9 dalle 9 alle 18, nel capoluogo lo screening si terrà nelle palestre di via Piceno, via Koch, via Fosse Ardeatine e via Garavetti; a Selargius i test saranno eseguiti nella palestra di via Bixio oggi dalle 9:30 alle 18 e domenica dalle 9 alle 18; a Quartucciu screening oggi e domenica dalle 9 alle 18 nella sede di via Don Minzoni; a Sestu test nella scuola di via Dante, oggi dalle 10:30 alle 18 e domenica dalle 9 alle 18; a Quartu Sant'Elena lo screening si terrà in via Nenni oggi e domenica dalle 9:30 alle 18; a Monserrato la sede indicata è quella di via San Gavino, operativa oggi e domenica dalle 9:30 alle 18; a Mandas screening sabato dalle 16 alle 18 e domenica dalle 10:30 alle 13 e dalle 16 alle 19 nella sede dell'istituto comprensivo; a Guasila test nella palestra scolastica di via Scintu, domenica dalle 15:30; a Marcalagonis oggi dalle 15 alle 19 e domenica dalle 9 alle 14 al Palazzetto dello Sport; a Nurallao oggi dalle 14:30 alle 18 nell'ex scuola media San Salvatore; a Capoterra oggi dalle 9 alle 18 al centro Meccano; a Castiadas lunedì 10 gennaio dalle 9 alle 14 presso la struttura della parrocchia di Olia Speciosa; a Monastir oggi dalle 10 alle 12:30 e dalle 16 alle 19:30 presso la palestra comunale di via Tempio che accoglierà anche gli studenti di Nuraminis, Ussana, San Sperate e Villasor; a Samatzai screening oggi dalle 9 alle 13 all'ex Montegranatico. A Vallermosa test oggi dalle 9 alle 13 nella palestra comunale; per gli studenti di Muravera e San Vito tamponi all'ospedale San Marcellino di Muravera domenica dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle 18. Avviato ieri lo screening a Villaspeciosa con 179 tamponi su 205 studenti, tre le positività rilevate. Gli studenti potranno aderire allo screening rivolgendosi ai centri presso il proprio Comune di residenza. (Rsc)