Scuola: in Sardegna potenziata distribuzione test antigenici ai Comuni (2)

- L'attività di screening è già partita in tutta l'isola: nel Sud Sardegna, rispetto all'elenco dei Comuni comunicato ieri, test in corso oggi dalle 9 alle 11 nella sala comunale di Escolca; sempre oggi dalle 15:30 alle 18:30 a Ortaeceus, nella palestra Comunale; test anche a Elmas oggi e domani dalle 8:30 alle 13 e dalle 14 alle 18 nella palestra della scuola di via Don Sturzo. Per l'area di Oristano sedi operative oggi e domani dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18: all'hub vaccinale di Sa Rodia, a Oristano, all'hub vaccinale di via Napoli, a Terralba e nella palestra delle scuole superiori di Bosa. Nella sola giornata di domenica, invece, nella palestra delle scuole di via Amsicora, ad Ales. A Lanusei test oggi dalle 14 alle 20 alla scuola superiore Leonardo Da Vinci e domenica dalle 8:30 alle 14 all'Istituto comprensivo; a Ilbono domenica dalle 8:30 alle 14 all'istituto comprensivo; a Barisardo dalle 14 alle 20 all'istituto comprensivo; a Tortolì oggi dalle 14 alle 20 alla scuola di via Scorcu, domenica dalle 8:30 alle 14 all'Istituto comprensivo 1 e dalle 14 alle 20 all'Istituto comprensivo 2; a Triei domenica dalle 14 alle 20 test all'Istituto comprensivo; a Jerzu oggi dalle 8:30 alle 14, Istituto comprensivo e al liceo Businco; test oggi fino alle 14 anche a Tertenia, Istituto comprensivo, e a Perdasdefogu, all'Ipsia. (Rsc)