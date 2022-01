Covid: Toti, da lunedì 10 gennaio tamponi antigenici gratuiti per chi esce da isolamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Liguria da lunedì 10 gennaio "i tamponi antigenici per chi ha avuto il Covid e deve certificare la guarigione per uscire dall’isolamento saranno gratuiti e si potranno fare anche in farmacia, oltre che nelle Asl, da medici di medicina generale, pediatri e laboratori privati. Una misura di buonsenso che aiuterà i cittadini in questo momento complicato di alta circolazione del virus. Grazie ai farmacisti e a tutta la sanità ligure per la disponibilità dimostrata, ancora una volta, per semplificare la vita dei cittadini e aiutarci nella battaglia contro il Covid". Lo scrive su Facebook il presidente della regione Liguria, Giovanni Toti. (Rin)