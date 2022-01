Torino: L'Unione comuni montani chiede al sindaco metropolitano Lo Russo un vice di un piccolo comune

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al Sindaco Lo Russo chiediamo una cosa importante, in vista dell'insediamento del Consiglio della Città Metropolitana, il 12 gennaio. Scelga il suo vicesindaco metropolitano da un piccolo Comune. Dia un segnale. Buono e a prova di futuro Non prenda un o una consigliere della Città. La richiesta è stata avanzata da Roberto Colombero, presidente Uncem Piemonte, e Marco Bussone, presidente nazionale dell'Unione dei Comuni montani in un comunicato stampa. "Il vice in corso Inghilterra dovrà occuparsi di strade, scuole, montagne, lingue minoritarie, parchi, acqua, rifiuti e fauna selvatica. Deve conoscere a fondo i territori. Deve saper parlare con i sindaci, guidare un processo di interazione, definire un patto autentico tra territori. È un ruolo importantissimo. Non si i improvvisa questo ruolo - hanno continuato i due rappresentanti di Uncem-. (segue) (Rpi)